États-Unis: Les créations d'emplois plus importantes que prévu en août

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en août mais le taux de chômage a augmenté de façon inattendue, montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail. Ce rapport fait état de 187?.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 170.000 postes. Le chiffre de juillet a été révisé à 157.000 au lieu de 187.000 annoncé en première estimation. Le taux de chômage, pour sa part, est remonté à 3,8% après 3,5% le mois précédent et un consensus qui l'attendait stable. Le salaire horaire moyen a ralenti à 0,2% en août après 0,4% en juillet, ce qui porte sa progression sur un an à 4,3%. Les économistes s'attendaient en moyenne à des hausses de 0,3% sur un mois et de 4,4% sur un an respectivement. Les contrats à terme sur les indices actions américains ont accru leurs gains après la publication de cette statistique tandis que les rendements obligataires creusaient leur repli. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)