Etats-Unis: Les créations d'emplois au-dessus des attentes, ralentissement sur les salaires

Etats-Unis: Les créations d'emplois au-dessus des attentes, ralentissement sur les salaires













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en mai mais la hausse des salaires a ralenti, montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail. Ce rapport fait état de 339.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 190.000. Leurs estimations s'échelonnaient entre 100.000 et 293.000. Le chiffre d'avril a été révisé à 294.000 au lieu de 253.000 annoncé en première estimation. Le taux de chômage, pour sa part, est remonté à 3,7% après 3,4% le mois précédent et un consensus à 3,5%. Le rapport du département du Travail montre également que la du salaire horaire moyen a ralenti à 0,3% en mai après +0,5% en avril, ce qui porte sa progression sur un an à 4,3%, contre des prévisions en moyenne respectivement de +0,3% et +4,4%. Les indices sur les contrats à terme à Wall Street accroissent leurs gains après la publication du rapport, le salaire horaire moyen ayant ralenti et les créations de postes étant seulement légèrement supérieures aux chiffres révisés d'avril. Le Dow Jones est vu en hausse de 0,42%, le S&P 500 de 0,41% et le Nasdaq de 0,45%. Après la publication du rapport sur l'emploi, les marchés monétaires tablent toujours avec une probabilité de 70% sur un statu quo sur les taux de la Fed lors de la réunion des 13 et 14 juin, selon le baromètre Fedwatch. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)