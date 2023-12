Etats-Unis : Les créations d'emplois accélèrent en novembre, mais le chômage baisse

WASHINGTON (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en novembre, montre le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi qui témoigne d'une certaine robustesse du marché du travail malgré la baisse du taux de chômage. Ce rapport recense 199.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 180.000. Les données d'octobre n'ont pas été révisées et confirment 150.000 emplois créés. Le nouveau rapport sur l'emploi suggère que les attentes des marchés financiers, selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait baisser les taux dès le premier trimestre 2024, semblent prématurées. La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux inchangés mercredi prochain lors de sa réunion de politique monétaire. Elle a relevé au total ses taux directeurs de 525 points de base depuis mars 2022. Ils sont actuellement dans une fourchette de 5,25% à 5,50%. Le taux de chômage est descendu à 3,7% en novembre contre 3,9% le mois précédent. Le salaire horaire moyen a quant à lui augmenté de 0,4% en novembre contre +0,2% en octobre. En rythme annuel, sa progression atteint 4,0% après 4,1% le mois précédent et un consensus à 4,0%. A Wall Street, les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,1% pour le Dow Jones, de 0,04% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,35% pour le Nasdaq. (Reportage Lucia Mutikani, version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)