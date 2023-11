Etats-Unis : Les candidats à l'investiture républicaine débattent sans Trump

Etats-Unis : Les candidats à l'investiture républicaine débattent sans Trump













par James Oliphant et Joseph Ax MIAMI, 8 novembre (Reuters) - Les rivaux de Donald Trump à l'investiture républicaine à l'élection présidentielle américaine ont débattu sans lui mercredi soir en Floride, cherchant à réduire l'avance dont bénéficie l'ancien président américain dans les sondages. Donald Trump a de son côté organisé un rassemblement dans la banlieue de Miami, non loin du lieu où se tenait le débat rassemblant les autres candidats républicains à la primaire du parti. Les critiques à l'encontre de l'ancien président américain ont fusé lors du débat, le gouverneur de Floride Ron DeSantis le blâmant pour les mauvais résultats obtenus la veille par les républicains lors de scrutins dans plusieurs Etats. Les démocrates ont en effet remporté mardi plusieurs victoires électorales dans l'Ohio, la Virginie et le Kentucky. "(Donald Trump) a dit que les républicains se fatigueraient de gagner", a dit Ron DeSantis. "Et bien, nous l'avons vu hier soir. Je suis fatigué de voir les républicains perdre!" L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, au coude à coude avec Ron DeSantis dans les sondages, a été moins virulente. "Tout le monde veut parler du président Trump. Je peux vous dire que je pense qu'il était le bon président au bon moment", a-t-elle déclaré. "Je ne pense pas qu'il soit le bon président maintenant." Les candidats ont toutefois évité d'attaquer davantage Donald Trump, qui bénéficie d'un soutien inébranlable au sein de son électorat malgré ses déboires judiciaires, préférant se concentrer sur le président démocrate, Joe Biden. Les républicains ont critiqué l'actuel président des Etats-Unis lors d'une longue séquence consacrée à la politique étrangère et au conflit entre Israël et le Hamas, affichant leur soutien inconditionnel à Israël. Ils ont également attaqué Joe Biden sur sa politique économique, estimant que l'attention qu'il porte au changement climatique avait ralenti la croissance. (Reportage James Oliphant, Joseph Ax et Tim Reid, avec la contribution d'Eric Beech, Nathan Layne, Gram Slattery, Jasper Ward et Caitlin Webber; version française Camille Raynaud)