États-Unis: Les acteurs d'Hollywood rejoignent le mouvement de grève des scénaristes

LOS ANGELES (Reuters) - Les acteurs américains doivent rejoindre les scénaristes de cinéma et de télévision sur les piquets de grève vendredi, premier jour d'un double débrayage qui met l'industrie du film à l'arrêt, dans un contexte de lutte pour la défense salaires à l'ère de la vidéo à la demande ("streaming"). Ces deux mouvements simultanés, une première à Hollywood depuis 1960, devraient aggraver les dommages économiques causés par la grève des scénaristes qui a débuté le 2 mai. Le syndicat américain d'acteurs SAG-AFTRA et la Writers Guild of America (WGA) réclament des augmentations des salaires et des primes liées au développement du streaming, ainsi que des assurances que leurs emplois ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Le SAG-AFTRA a déclaré jeudi que son conseil d'administration a accepté à l'unanimité de faire grève après avoir échoué à trouver un accord avec les studios, notamment Walt Disney et Netflix. Fran Drescher, ancienne star de la série télévisée "Une nounou d'enfer" et présidente du SAG-AFTRA, a qualifié d'"insultantes et irrespectueuses" les réponses des studios aux préoccupations des acteurs. "Nous sommes les victimes", a déclaré Fran Drescher lors d'une conférence de presse jeudi. "Nous sommes victimes d'une entité très avide" Le principal syndicat britannique de l'industrie du divertissement, Equity, a déclaré qu'il soutenait son homologue américain et qu'il soulèverait bon nombre des mêmes questions lors de ses propres négociations contractuelles au cours des 12 prochains mois. Paul Fleming, secrétaire général d'Equity, a déclaré à Reuters que l'action d'Hollywood aurait un impact croissant sur l'industrie mondiale, y compris en Grande-Bretagne, si les producteurs locaux travaillaient sur des projets avec des personnes sous contrat avec la SAG-AFTRA. "Plus cela durera, plus l'impact sera important", a-t-il ajouté. (Reportage Lisa Richwine et Dawn Chmielewski ; avec la contribution de Marie-Louise Gumuchian à Londres ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)