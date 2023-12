Etats-Unis : Les acteurs d'Hollywood ratifient l'accord trouvé avec les studios

Etats-Unis : Les acteurs d'Hollywood ratifient l'accord trouvé avec les studios













Crédit photo © Reuters

par Danielle Broadway et Lisa Richwine LOS ANGELES (Reuters) - Les membres du syndicat des acteurs américains ont approuvé mardi un contrat de trois ans avec les grands studios, mettant officiellement fin à six mois de conflits sociaux qui ont plongé la production cinématographique et télévisuelle d'Hollywood dans la tourmente. Le SAG-AFTRA a déclaré que l'accord avait été approuvé par 78% des votants. Seuls 38% des membres éligibles du ont SAG-AFTRA ont voté, a indiqué le syndicat dans un communiqué publié sur X, anciennement Twitter. Le SAG-AFTRA représente environ 160.000 acteurs et autres professionnels des médias. Les membres du SAG-AFTRA, qui se sont mis en grève mi-juillet, réclamaient des augmentations des salaires et des primes liées au développement du streaming, ainsi que des assurances que leurs emplois ne seraient pas remplacés par l'intelligence artificielle. Le syndicat a annoncé le mois dernier que ses négociateurs avaient conclu un accord de principe concernant un nouveau contrat avec l''Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente notamment Netflix et Walt Disney. Les membres du syndicat des scénaristes, qui avait débrayé au mois de mai, ont approuvé au mois d'octobre un nouveau contrat de trois ans avec les grands studios. (Reportage Danielle Broadway et Lisa Richwine; version française Camille Raynaud)