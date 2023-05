Etats-Unis : Légère accélération de la croissance dans les services

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La croissance dans le secteur des services aux Etats-Unis a légèrement augmenté en avril, les nouvelles commandes ayant bénéficié d'une hausse des exportations mais les entreprises continuent à faire face à des prix plus élevés, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi. L'indice ISM des services s'est établi à 51,9 après 51,2 en mars alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 51,8. La composante des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services est passée de 52,2 à 56,1. Une mesure des commandes à l'exportation a grimpé à 60,9, contre 43,7 un mois plus tôt. Le sous-indice des prix acquittés reste à un niveau élevé à 59,6 contre 59,5 en mars. Certains économistes considèrent cette mesure comme un bon indicateur de l'indice des prix à la consommation PCE. La mesure de l'emploi est passée de 51,3 à 50,8, un signe de plus du ralentissement du marché du travail. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)