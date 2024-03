Etats-Unis : Le vote contre la politique israélienne de Biden gagne du terrain

Crédit photo © Reuters

par Nandita Bose ST.PAUL, Minnesota (Reuters) - Les électeurs démocrates américains opposés à la politique pro-israélienne de Joe Biden ont de nouveau fait entendre leur voix mardi à l'occasion des primaires du Super Tuesday, marquant leur volonté de peser sur la suite de la campagne présidentielle. Le chef de la Maison blanche a facilement et sans surprise remporté la quasi-totalité des Etats en jeu mais après la primaire du Michigan la semaine dernière, où le vote "non engagé" ("uncommitted") avait réuni 13% des électeurs, soit plus de 100.000 personnes, 19% des votants du Minnesota ont choisi à leur tour de manifester ainsi leur mécontentement à l'égard de la politique américaine de soutien à Israël dans la guerre de Gaza, selon un décompte quasi définitif. Le vote "non engagé" a également mobilisé une partie non négligeable de l'électorat démocrate dans six autres Etats en lice lors du Super Tuesday (Alabama, Caroline du Nord, Colorado, Iowa, Massachusetts, Tennessee), réunissant 3,9% des voix (Iowa) à 12,7% (Caroline du Nord), d'après Edison Research. A lire aussi... Selon le cabinet d'études, les musulmans américains, fortement représentés dans le Michigan, ont été rejoints dans ce vote de protestation par des étudiants, des électrices des zones suburbaines et des militants juifs de gauche. Les promoteurs du vote "non engagé" dans le Minnesota ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à recueillir un soutien similaire à celui du Michigan, qui abrite une forte communauté musulmane, encore moins le dépasser. Le Minnesota compte toutefois un élu de l'aile gauche du Parti démocrate, Ilhan Omar, fortement engagé contre la politique à l'égard d'Israël. "C'est un moyen puissant d'envoyer un message au gouvernement", s'est félicité Christian Peterson, un étudiant en droit de l'Université du Minnesota âgé de 22 ans, qui a voté pour Joe Biden en 2020. "Biden doit arrêter d'envoyer une aide militaire à Israël." Walter Fromm, 26 ans, militant de Minneapolis qui se présente comme juif anti-sioniste, a prédit que le mouvement "non engagé", qui s'organise notamment en Géorgie et en Pennsylvanie, des Etats clés dans la course à la présidence, allait "continuer à croître Etat par Etat et continuer à gagner des délégués". Certains militants jugent déjà avoir influé sur le cours de la campagne en vue de l'élection du 5 novembre comme le montre l'appel lancé dimanche par la vice-présidente Kamala Harris à un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza. "Je ne crois pas que la vice-présidente aurait tenu de tels propos si le Super Tuesday n'était pas en vue", a déclaré Asma Nizami, organisatrice du vote "uncommitted" dans le Minnesota. "Parce que ça va devenir national et que d'autres Etats vont rejoindre le mouvement." Du côté de l'équipe de campagne de Joe Biden, on dit entendre ce vote de protestation. "(Le président) partage leur objectif pour une paix juste et durable et travaille sans relâche pour l'atteindre", a dit l'un de ses représentants. (Avec la contribution de Jeff Mason, Trevor Hunnicutt et Kanishka Singh, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)