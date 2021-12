Etats-Unis : Le variant Omicron présent dans au moins 15 Etats, selon les CDC

WASHINGTON (Reuters) - Des cas de contaminations au variant Omicron du virus responsable du COVID-19 ont été recensés dans au moins quinze Etats aux Etats-Unis, a annoncé dimanche la directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

"Nous avons connaissance de plusieurs dizaines de cas et nous les suivons de très près. Chaque jour, de plus en plus de cas probables nous sont signalés, donc ce nombre va certainement aller croissant", a dit le Dr Rochelle Walensky lors d'une interview sur ABC.

Les Etats affectés sont, selon un décompte de Reuters : Californie, Colorado, Connecticut, Hawaï, Maryland, Massachusetts, Maryland, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Utah, Washington et Wisconsin.

La Louisiane a également fait état d'une suspicion de cas.

La directrice des CDC a toutefois souligné que le variant Delta restait prévalent aux Etats-Unis.

Sur les 90.000 à 100.000 cas enregistrés quotidiennement, 99,9% sont liés au variant Delta, a-t-elle précisé.

(Reportage Susan Heavey, version française Sophie Louet)