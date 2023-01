États-Unis : Le trafic aérien reprend après une panne généralisée

(Reuters) - Le trafic aérien américain reprenait progressivement mercredi après avoir été mis à l'arrêt en raison d'une panne de système de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

"Les opérations normales de trafic aérien reprennent progressivement à travers les États-Unis après une panne du système d'avis aux missions aériennes qui fournit des informations de sécurité aux équipages de vol", a déclaré la FAA dans un tweet.

"L'arrêt au sol a été levé. Nous continuons à chercher la cause du problème initial", a-t-elle ajouté.

La FAA avait ordonné plus tôt aux compagnies aériennes de suspendre tous les départs nationaux.

Le président américain Joe Biden a ordonné au département des Transports d'enquêter sur la panne. Interrogé à la Maison blanche pour savoir si une cyberattaque pouvait en être à l'origine, il a répondu : "Nous ne le savons pas."

(Reportage David Shepardson à Washington, Abhijith Ganapavaram à Bangalore, Jamie Freed à Sydney et Rajesh Kumar Singh à Chicago ; rédigé par Shailesh Kuber et Alexander Smith ; version française Augustin Turpin et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)