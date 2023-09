Etats-Unis: Le taux de chômage en hausse, la croissance des salaires ralentit

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en août mais le taux de chômage a augmenté à 3,8% et la croissance des salaires a ralenti, ce qui suggère un marché du travail moins tendu et alimente les attentes d'un statu quo sur les taux de la Réserve fédérale (Fed) ce mois-ci. Le rapport mensuel très suivi du département du Travail a aussi montré que 736.000 personnes étaient entrées sur le marché du travail le mois dernier, portant le taux de participation (ou taux d'activité) à son plus haut niveau en trois ans et demi. Les créations d'emplois non-agricoles ont atteint 187?.000 le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 170.000 postes. La grève des acteurs et scénaristes d'Hollywood et la faillite du transporteur routier Yellow Corp avaient conduit les économistes à anticiper un ralentissement de la croissance de l'emploi en août. Les prévisions ont également été influencées par la tendance des chiffres initiaux de l'emploi à être plus faibles en août, avant d'être révisés à la hausse en septembre et en octobre. Le chiffre de juillet a été révisé à 157.000 au lieu de 187.000 annoncé en première estimation. Si le marché du travail tend à ralentir, la situation est toujours tendue dans plusieurs secteurs comme la santé (+71.000 emplois en août) et l'hôtellerie-restauration (+40.000) qui peinent à trouver de la main d'oeuvre. A l'inverse, 34.000 emplois ont été perdus dans le transport et le stockage à la suite de la faillite de Yellow Corp au début du mois. Le secteur informatique a aussi détruit des emplois en raison en partie de l'impact de la grève à Hollywood. Le taux de chômage, pour sa part, est remonté à 3,8%, tiré par l'augmentation du nombre de personnes entrant sur le marché du travail, après 3,5% le mois précédent et un consensus qui l'attendait stable. Le marché du travail s'étant assoupli, la croissance des salaires s'est quelque peu ralentie. La hausse du salaire horaire moyen ressort ainsi à 0,2% en août après 0,4% en juillet, ce qui porte sa progression sur un an à 4,3%. Les économistes s'attendaient en moyenne à des hausses de 0,3% sur un mois et de 4,4% sur un an respectivement. Ce ralentissement du marché du travail s'explique par le relèvement drastique des taux d'intérêt de la Fed qui les a remontés de 425 points de base depuis mars 2022. Les marchés estiment désormais que la banque centrale en a fini avec le relèvement de la fourchette des fonds fédéraux, actuellement fixée entre 5,25% et 5,50%, et qu'elle pourrait commencer à l'abaisser en mars prochain, selon le baromètre CME FedWatch. "Ce rapport est susceptible de faire patienter la Fed en septembre, et si nous avons d'autres nouvelles positives sur l'inflation en septembre et en octobre, la Fed aura probablement terminé, et nous aurons vu la fin des hausses de taux", a estimé Peter Cardillo, économiste chez Spartan Capital Securities. La Bourse de New York a ouvert en hausse après la publication de la statistique tandis que les rendements obligataires ont d'abord creusé leur repli avant de repartir à la hausse. (Lucia Mutikani, Diana Mandiá et Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)