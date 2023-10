Etats-Unis : Le syndicat des ouvriers de l'auto approuve un accord salarial avec Ford

Crédit photo © Reuters

par Joseph White et David Shepardson DETROIT, Michigan (Reuters) - Les dirigeants du syndicat américain des ouvriers de l'automobile ont approuvé dimanche un nouvel accord de principe avec Ford Motor, qui comprend notamment plus de 8 milliards de dollars d'investissements manufacturiers, tandis que les négociations se poursuivaient avec General Motors. Le président du syndicat United Auto Workers (UAW), Shawn Fain, a présenté dans la journée l'accord scellé avec Ford à des cadres syndicalistes, qui ont accepté de soumettre l'accord au vote de l'ensemble des adhérents. Parmi les investissements fixés par l'accord figurent de nouveaux modèles de véhicules hybrides, dont des version hybrides des plus imposants SUV de Ford - le Lincoln Navigator et le Ford Expedition. On ne sait pas précisément dans l'immédiat les raisons pour lesquelles les négociations entre l'UAW et GM ont échoué à aboutir à un accord. Des sources ont déclaré que l'un des principaux points de contentieux concernait les retraites. Shawn Fain a demandé samedi aux employés de l'usine GM de Spring Hill, dans le Tennessee, de stopper leur activité, citant le "refus irresponsable" de la direction de GM d'accepter un "accord équitable". Les nouvelles conventions collectives prévoient un bond salarial inédit de 25% sur une période de quatre ans et demi et permettent aux constructeurs de relancer la production dans certaines usines. (Reportage Joe White à Detroit, David Shepardson à Washington, Jyoti Narayan à Bangalore; version française Jean Terzian)