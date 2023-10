Etats-Unis : Le soldat Travis King inculpé pour désertion après sa fuite en Corée du Nord

Crédit photo © Reuters

par Phil Stewart (Reuters) - Le soldat Travis King, qui a avoué s'être introduit illégalement en Corée du Nord en juillet dernier, a été inculpé par l'armée américaine de huit violations du code de justice militaire, dont désertion et agression de plusieurs de ses pairs, montrent des documents obtenus jeudi par Reuters. Les accusations de l'armée américaine, qui n'avaient pas été rapportées auparavant, laissent augurer d'une longue bataille judiciaire pour le soldat de 23 ans, remis le mois dernier aux autorités américaines après avoir été expulsé en Chine par la Corée du Nord. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de l'armée américaine, qui a refusé pendant des semaines d'indiquer si de quelconques mesures disciplinaires seraient prises contre Travis King, disant avoir pour priorité de s'assurer de la santé du soldat après deux mois de détention en Corée du Nord. Travis King avait pénétré en Corée du Nord le 18 juillet lors d'une visite civile de la zone démilitarisée séparant les deux Corées. Il avait immédiatement été placé en détention par les autorités nord-coréennes. L'affaire a donné lieu à des débats tendus au sein du gouvernement américain, qui a refusé de considérer Travis King comme prisonnier de guerre. Pyongyang semble avoir traité le dossier comme un cas d'immigration illégale. (Reportage Phil Stewart; version française Jean Terzian)