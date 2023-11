Etats-Unis : Le Sénat adopte un projet de budget provisoire, évite un "shutdown"

par David Morgan et Moira Warburton WASHINGTON (Reuters) - Le Sénat américain a adopté mercredi un projet de loi de financement provisoire permettant d'éviter une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"). Le Sénat, à majorité démocrate, a adopté le projet de budget provisoire par 87 voix contre 11. Le texte a été envoyé au président américain Joe Biden pour qu'il le ratifie avant vendredi minuit. Le texte a bénéficié d'un large soutien bipartisan, les démocrates se disant satisfaits que le projet de loi s'en tienne aux niveaux de dépenses fixés dans l'accord conclu en mai avec Joe Biden et les républicains indiquant qu'ils étaient désireux d'éviter le risque d'un "shutdown". Le texte prolongerait le financement de la construction militaire, des prestations aux anciens combattants, des transports, du logement, du développement urbain, de l'agriculture, de l'autorité sanitaire américaine et des programmes relatifs à l'énergie et à l'eau jusqu'au 19 janvier. Le financement de toutes les autres opérations fédérales expirerait le 2 février. (Rédigé par Andy Sullivan; version française Camille Raynaud)