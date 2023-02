États-Unis : Le secrétaire au Travail devrait démissionner pour prendre la tête de la NHL

États-Unis : Le secrétaire au Travail devrait démissionner pour prendre la tête de la NHL













Crédit photo © Reuters

par Nandita Bose, Andrea Shalal et Rami Ayyub WASHINGTON (Reuters) - Le secrétaire américain au Travail, Marty Walsh, va démissionner de ses fonctions, a déclaré mardi une source au fait de la question, tandis que des médias locaux ont indiqué qu'il devrait prendre la tête de la Ligue professionnelle américaine de hockey-sur-glace (NHL). Ce départ serait le premier d'un membre du gouvernement de Joe Biden depuis que celui-ci est arrivé à la Maison blanche, en janvier 2021, et interviendrait alors que le président démocrate a changé de secrétaire générale et remanié son équipe de conseillers économiques. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de la Maison blanche sur le départ de Marty Walsh, ancien maire de Boston et ex-président d'un syndicat de travailleurs. (Reportage Nandita Bose, Andrea Shalal et Rami Ayyub; version française Jean Terzian)