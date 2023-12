États-Unis: Le rebond de l'inflation CPI éloigne un pivot de la Fed

(Bien lire 19h00 GMT pour la réunion de la Fed au §11) (Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont rebondi sur un mois en novembre, montrent les statistiques officielles publiées mardi. L'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché une croissance de 0,1% le mois dernier après être ressorti stable en octobre, a annoncé le département du Travail. Sur un an, il ressort à 3,1%, après un gain de 3,2% en octobre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne pour le mois de novembre une stagnation d'un mois sur l'autre et une croissance à 3,1% en rythme annuel. L'indice CPI sous-jacent, qui exclut les prix volatils de l'énergie et des produits alimentaires, a pour sa part atteint 0,3% sur un mois, en ligne avec le consensus, contre 0,2% en octobre. Un rebond inattendu du prix des voitures et des camions d'occasion a contribué à la hausse de l'inflation sous-jacente en novembre. Sur un an, l'indice CPI sous-jacent a cru de 4,0% comme en octobre, en ligne avec le consensus. L'inflation demeure supérieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, et pourrait le rester sous la pression de loyers élevés. La hausse des prix des loyers pourrait néanmoins ralentir à partir de l'année prochaine, le taux de vacance pour les logements loués atteignant au troisième trimestre son niveau le plus élevé depuis deux ans, tandis que de la construction résidentielle demeure importante. "La désinflation rapide qui a eu lieu de septembre 2022 à aujourd'hui semble entrer dans une période de stagnation (...): 4% d'inflation coeur, c'est encore trop d'inflation" pour la banque centrale, résume Florian Ielpo, responsable de la recherche chez Lombard Odier IM. "Ne comptons pas trop sur une Fed accommodante mercredi". La banque centrale annoncera sa prochaine décision sur ses taux mercredi, à 19h00 GMT. A l'indicateur CPI s'ajoute le dernier rapport sur l'emploi aux Etats-Unis publié vendredi dernier, qui a montré que les créations d'emplois ont accélérées en novembre et que le taux de chômage a chuté à 3,7%, contre 3,9% en octobre. Ces deux indicateurs pourraient éloigner les baisses de taux de la banque centrale : les marchés tablent sur un maintien des taux à leurs niveaux actuels. "(Le président de la Fed, Jerome) Powell insistera sur le fait que des baisses de taux ne sont pas encore envisagées, mais il ne s'opposera pas fortement aux anticipations de marché", estime Veronica Clark, économiste chez Citigroup. (Rédigé par Lucia Mutikani, Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)