États-Unis : Le projet de loi sur les armes à feu devant la Chambre des représentants

par Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - La Chambre des représentants du Congrès des États-Unis devait se prononcer vendredi sur le projet de loi destiné à renforcer le contrôle des armes à feu.

Quelques heures après l'adoption de la législation par le Sénat jeudi en fin de journée, les élus de la Chambre se sont réunis tôt dans la matinée pour voter cette loi bipartisane qui pourrait être transmise au président Joe Biden plus tard dans la journée afin qu'il la ratifie.

Il s'agit de la plus importante avancée sur le contrôle des armes à feu aux Etats-Unis depuis trois décennies.

Le texte a été adopté par le Sénat juste après la décision de la Cour suprême d'autoriser les Américains à sortir de leur domicile avec une arme à feu, ce qui illustre le profond clivage sur le sujet aux États-Unis quelques semaines après les tueries d'Uvalde, au Texas, et de Buffalo, dans l'État de New York, qui ont fait plus de 30 morts, dont 19 enfants.

La Cour suprême a invalidé une loi de l'État de New York qui limitait la possibilité de sortir de chez soi armé, estimant que ce texte, promulgué en 1913, violait le droit à "détenir et porter une arme de poing pour son autodéfense", garanti par le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis.

(Reportage Katharine Jackson et David Morgan; version française Federica Mileo, édité par Tangi Salaün)