États-Unis : Le prix des nouveaux médicaments dépasse la médiane de 200.000$ en 2022

(Reuters) - Après des prix record aux États-Unis au premier semestre 2022, les fabricants ont continué à lancer des médicaments à des prix élevés au second, selon une analyse de Reuters.

Le prix annuel médian des 17 nouveaux médicaments approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine depuis juillet 2022 est de 193.900 dollars (184.140,55 euros), contre 257.000 dollars au premier semestre 2022, selon Reuters. Pour l'ensemble de l'année 2022, la médiane s'établit à 222.003 dollars.

En 2021, le prix annuel médian était de 180.000 dollars pour les 30 médicaments commercialisés pour la première fois jusqu'à la mi-juillet, selon une étude publiée récemment dans la revue JAMA.

"Je ne vois rien qui puisse changer cette tendance", a déclaré à Reuters Aaron Kesselheim, professeur de médecine à la Harvard Medical School et au Brigham and Women's Hospital et qui a co-signé l'étude. Le Congrès devra un jour ou l'autre s'attaquer aux prix de lancement excessivement élevés des médicaments, estime-t-il.

L'industrie pharmaceutique fait valoir que les nouveaux médicaments, dont beaucoup traitent des maladies rares, présentent l'avantage de réduire les visites aux urgences et les séjours à l'hôpital.

Le Congrès a adopté l'an dernier la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA), qui inclut un plafonnement des augmentations annuelles des prix des médicaments.

La législation ne prévoit pas toutefois de limite pour les prix de lancement des nouveaux médicaments.

(Reportage de Deena Beasley ; version française Jean Rosset, édité par Blandine Hénault)