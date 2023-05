Etats-Unis : Le privé a créé plus d'emplois qu'attendu en avril

WASHINGTON (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois qu'attendu en avril, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP, mais des signes indiquent que le marché de l'emploi ralentit dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés. L'enquête fait état de 296.000 postes supplémentaires le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 148.000. Le chiffre de mars a été révisé à 142.000, au lieu de 145.000 annoncé initialement. Cette publication intervient alors que la Réserve fédérale (Fed) devrait relever ce mercredi son principal taux d'intérêt de 25 points de base supplémentaires, avant d'éventuellement marquer une pause dans sa campagne de resserrement monétaire la plus rapide depuis les années 1980. La dernière enquête "Jolts" du département du Travail a par ailleurs montré mardi que les ouvertures de postes aux Etats-Unis ont reculé pour le troisième mois consécutif en mars, la hausse des taux ralentisant la demande de main-d'oeuvre. L'impasse dans laquelle se trouve le gouvernement américain en ce qui concerne le relèvement du plafond de la dette constitue également un risque important pour l'économie et, par conséquent, pour le marché du travail. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga et Lucia Mutikani, édité par Nicolas Delame)