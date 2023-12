Etats-Unis : Le privé a créé moins d'emplois qu'anticipé en novembre, selon l'enquête ADP

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois que prévu en novembre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Elle recense 103.000 créations de postes le mois dernier, contre 113.000 en octobre, alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 130.000. L'enquête ADP a été publiée avant la parution, vendredi, du rapport sur l'emploi du département du Travail pour le mois de novembre, qui est plus complet et plus surveillé. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)