États-Unis: Le privé a créé bien plus d'emplois qu'attendu en mai

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emploi que prévu en mai, montre jeudi l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Elle recense 278.000 créations de postes alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 170.000. Les estimations des économistes et analystes s'échelonnaient entre 100.000 et 250.000 créations de postes. ADP a révisé en petite baisse les résultats de l'enquête d'avril, qui montrent désormais 291.000 emplois créés alors que les résultats initiaux en faisaient ressortir 296.000. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)