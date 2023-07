Etats-Unis : Le privé a créé bien plus d'emplois qu'attendu en juin

WASHINGTON (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emploi que prévu en juin, montre jeudi l'enquête mensuelle du cabinet ADP, signe d'un marché du travail qui demeure dynamique malgré la hausse continue des taux d'intérêt qui pourrait provoquer une récession. L'enquête ADP recense 497?.000 créations de postes, le niveau le plus élevé depuis février 2022. Les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 228.000, tandis que les estimations s'échelonnaient entre 95.000 et 334.000 créations de postes. ADP a révisé en baisse les résultats de l'enquête de mai, qui montrent désormais 267.000 emplois créés alors que les résultats initiaux en faisaient ressortir 278.000. Après la publication de cette enquête, les contrats à terme sur les trois principaux indices à Wall Street accroissent leurs pertes, reculant de 0,6% à 0,7%, tandis que les rendements obligataires américains remontent davantage, le 10 ans prenant 5,8 points de base, à 4,003%. La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé depuis mars 2022 au total ses taux d'intérêt de 500 points de base, le rythme le plus soutenu en plus de quarante ans, portant ainsi l'objectif des "fed funds" à 5,00%-5,25%. Le rapport mensuel officiel sur l'emploi du département américain sera publié vendredi. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)