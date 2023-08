Etats-Unis : Le privé a créé bien plus d'emplois qu'attendu en juillet

Etats-Unis : Le privé a créé bien plus d'emplois qu'attendu en juillet













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emploi que prévu en juillet, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Elle recense 324.000 créations de postes alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 189.000. Les estimations des économistes et analystes s'échelonnaient entre 150.000 et 280.000 créations de postes. ADP a révisé en baisse les résultats de l'enquête de juin, qui montrent désormais 455.000 emplois créés alors que les résultats initiaux en faisaient ressortir 497.000. A Wall Street, les contrats à terme sur indices accroissent leurs pertes après la publication de cette statistique. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)