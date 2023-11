Etats-Unis: Le président de la Chambre des représentants présente une mesure pour éviter un "shutdown"

Etats-Unis: Le président de la Chambre des représentants présente une mesure pour éviter un "shutdown"













Crédit photo © Reuters

par David Morgan WASHINGTON (Reuters) - Le président de la Chambre américaine des représentants, Mike Johnson, a dévoilé samedi une mesure visant à éviter une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown") avant la date limite du 17 novembre. La mesure présentée par le "speaker" de la Chambre prévoit le financement de certaines parties du gouvernement jusqu'au 19 janvier et d'autres jusqu'au 2 février. Elle ne prévoit pas de fonds supplémentaires comme une aide financière à l'Ukraine ou à Israël. Les républicains de la Chambre espèrent voir la mesure adoptée mardi. La Chambre des représentants, où les républicains disposent d'une courte majorité, et le Sénat, à majorité démocrate, doivent s'accorder sur un texte budgétaire afin que le président américain, Joe Biden, puisse le ratifier d'ici vendredi. S'ils n'y parvenaient pas, ce serait la quatrième fois en dix ans qu'interviendrait un "shutdown". La porte-parole de la Maison blanche Karine Jean-Pierre a déclaré dans un communiqué que le texte proposé par Mike Johnson était "une recette pour plus de chaos républicain et plus de shutdowns". "Les républicains de la Chambre font perdre un temps précieux avec une proposition sommaire qui a été critiquée par des membres des deux partis." Mike Johnson a présenté ce texte alors que l'agence de notation Moody's a abaissé vendredi sa perspective sur la note de crédit des Etats-Unis, estimant que "la polarisation politique au Congrès soulève le risque que les gouvernements successifs ne soient pas en mesure de parvenir à un consensus sur un plan budgétaire". La mesure prolongerait le financement de la construction militaire, des prestations aux anciens combattants, des transports, du logement, du développement urbain, de l'agriculture, de la Food and Drug Administration et des programmes relatifs à l'énergie et à l'eau jusqu'au 19 janvier. Le financement de toutes les autres opérations fédérales expirerait le 2 février. (Avec la contribution Timothy Gardner; version française Camille Raynaud)