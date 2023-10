Etats-Unis: Le président de Ford appelle à un accord pour mettre fin à la grève de l'UAW

Etats-Unis: Le président de Ford appelle à un accord pour mettre fin à la grève de l'UAW













Crédit photo © Reuters

DEARBORN, Michigan (Reuters) - Le président exécutif de Ford, Bill Ford, a exhorté lundi le syndicat United Auto Workers à mettre fin à une grève de 32 jours et à conclure un nouvel accord de travail, en mettant en garde contre l'impact croissant de la grève sur le constructeur automobile et sur l'économie en général. "Nous pouvons arrêter cela maintenant", a déclaré Bill Ford à propos de la grève qui s'est étendue la semaine dernière à l'usine Kentucky Truck du constructeur automobile. "J'en appelle à mes collègues de l'UAW (...) Nous devons nous unir pour mettre un terme à ce cycle de négociations acrimonieux". Plus de 34.000 employés syndiqués travaillant chez Ford, General Motors et Stellantis, la société mère de Chrysler, sont en grève. Ford a mis 2.480 autres travailleurs au chômage technique, invoquant les conséquences de la grève. L'UAW n'a pas immédiatement commenté les remarques du président de l'entreprise. Le débrayage de l'UAW au Kentucky Truck, l'opération d'assemblage la plus importante et la plus rentable de Ford au niveau mondial, "nuit à des dizaines de milliers de travailleurs américains", a déclaré Bill Ford. "S'il se poursuit, il aura un impact majeur sur l'économie américaine". Le président de l'UAW, Shawn Fain, a accusé vendredi Ford d'essayer de truquer les négociations avec des offres inadéquates, ce qui a provoqué le débrayage de mercredi. Faisant référence à la rémunération lucrative du directeur général de Ford, Jim Farley, Shawn Fain a déclaré qu'il faudrait "aller chercher le gros chéquier - celui que Ford utilise lorsqu'il veut dépenser des millions pour les dirigeants de l'entreprise ou les cadeaux de Wall Street". Jeudi, un haut responsable de Ford a déclaré que le constructeur automobile était "à la limite" de ce qu'il pouvait dépenser pour augmenter les salaires et les avantages sociaux. Sa dernière offre comprend une augmentation des salaires de 23% jusqu'au début de l'année 2028. (Reportage Joseph White à Dearborn, rédigé par David Shepardson ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)