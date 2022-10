Etats-Unis: Le polémiste Alex Jones condamné à payer 965 millions de dollars aux familles des victimes de Sandy Hook

(Reuters) - Le polémiste américain d'extrême droite Alex Jones devra verser 965 millions de dollars aux familles des victimes de la fusillade de Sandy Hook, a décidé un jury du Connecticut.

S'appuyant sur des théories complotistes, Alex Jones affirmait qu'il n'y avait jamais eu de fusillade et accusait les victimes d'être des acteurs.

La décision a été rendue dans le Connecticut, non loin de l'école de Sandy Hook Elementary où le massacre s'est produit en décembre 2012. Vingt enfants et six membres du personnel de l'école avaient alors péri.

S'il a depuis admis s'être trompé, Alex Jones a affirmé pendant de années qu'il s'agissait d'une mise en scène ourdie par le gouvernement dans le cadre sa lutte contre les armes à feu.

Il a déjà été condamné au mois d'août au versement de 49,3 millions de dollars à des parents de victimes par une juridiction du Texas, Etat où est domicilié Infowars, le site internet qu'il utilise pour diffuser ses théories.

(Jack Queen et Tom Hals; version française Nicolas Delame)