Etats-Unis : Le nombre d'offres d'emploi au plus bas depuis 2021, selon le rapport Jolts

Etats-Unis : Le nombre d'offres d'emploi au plus bas depuis 2021, selon le rapport Jolts













Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le nombre des offres d'emploi aux Etats-Unis a chuté en octobre à son plus bas niveau depuis début 2021, signe d'une détente dans le marché du travail alors que la hausse des taux d'intérêt freine la demande dans l'économie. Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'oeuvre, ont reculé de 617.000 à 8,733 millions en octobre, selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail publié mardi. Celles de septembre ont été revues à la baisse, à 9,350 millions, contre 9,553 millions annoncées initialement. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 9,30 millions d'offres d'emplois en octobre. Le ralentissement du marché du travail et la baisse de l'inflation ont suscité l'espoir de la fin du cycle de la remontée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les marchés financiers anticipent même une baisse des taux des fonds fédéraux aux Etats-Unis avant la fin premier du semestre 2024. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)