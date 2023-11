Etats-Unis : Le nombre d'offres d'emploi a augmenté en septembre

(Reuters) - Le nombre d'offres d'emploi a progressé aux Etats-Unis en septembre et le chiffre du mois précédent a été révisé à la baisse, montre le dernier rapport "JOLTS" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail publié mercredi. Les ouvertures de postes ont atteint 9,553 millions en septembre, selon le rapport, tandis que celles d'août ont été revues à 9,497 millions, contre 9,610 millions annoncées initialement. Le consensus tablait sur un recul du nombre des offres à 9,250 millions. (Rédigé par Diana Mandiá)