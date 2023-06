Etats-Unis : Le moral des ménages s'est raffermi en juin, selon l'Université du Michigan

WASHINGTON (Reuters) - Le moral des ménages américains a progressé en juin par rapport à mai, de façon plus nette qu'estimé dans un premier temps, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a avancé à 64,4 après 59,2 en mai. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 63,9, comme en première estimation. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a avancé à 69, après 68 le mois précédent. Celle des perspectives a reculé à 61,5 contre 55,4. Les anticipations d'inflation à un an diminuent à 3,3% contre 4,2% auparavant mais celles à un horizon de cinq ans progressent de 3,1% à 3,0%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)