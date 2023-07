États-Unis: Le moral des ménages à un plus haut en près deux ans en juillet

(Reuters) - Le moral des ménages américains s'est amélioré depuis le début du mois juillet par rapport à juin, à son plus haut niveau en près de deux ans avec le recul de l'inflation et la solidité du marché de l'emploi, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance s'est établi ce mois-ci à 72,6 après 64,4 un mois plus tôt. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 65,5. "Le sentiment a grimpé pour tous les groupes démographiques, à l'exception des consommateurs à faible revenu", a commenté la directrice des enquêtes sur les consommateurs, Joanne Hsu, dans un communiqué. "La forte hausse du sentiment est largement attribuable au ralentissement continu de l'inflation et à la stabilité du marché du travail", a-t-elle ajouté. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle est ressortie à 77,5, après 69,0 en juin et un consensus à 70,4. Celle des perspectives s'affiche à 69,4 contre 61,5 précédemment et un consensus à 61,8. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)