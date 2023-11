Etats-Unis : Le maire de New York accusé d'agression sexuelle en 1993

Etats-Unis : Le maire de New York accusé d'agression sexuelle en 1993













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le maire de New York, Eric Adams, est accusé d'agression sexuelle et d'autres inconduites qui seraient survenues en 1993, lorsqu'il était un fonctionnaire de la ville américaine, selon une plainte déposée mercredi par une femme et que Reuters a pu consulter. Un porte-parole d'Eric Adams a rejeté ces accusations, déclarant dans un courriel que le maire ne connaissait pas l'accusatrice et n'avait aucun souvenir d'une quelconque rencontre avec celle-ci. La plainte contre Eric Adams est l'une des nombreuses déposées cette semaine contre des personnalités publiques en vertu de la loi temporaire dite des survivants adultes dans l'Etat de New York, qui lève les délais de prescription pour saisir la justice dans des cas d'agression sexuelle. Le texte, en vigueur pour un an, arrive à expiration. Dans le document transmis mercredi soir au tribunal ne figure aucun détail spécifique sur les faits reprochés à Eric Adams, ancien officier de police, mais accuse celui-ci d'"agression sexuelle" ainsi que de "discrimination à l'emploi", d'"environnement de travail hostile" et d'avoir infligé volontairement une "détresse émotionnelle". La plainte, qui vise aussi la ville de New York, un service du département new-yorkais de la police et d'autres organisations, réclame au moins 5 millions de dollars de dommages. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la police new-yorkaise. Cette affaire s'ajoute aux soucis judiciaires d'Eric Adams, visé par une enquête du FBI sur un possible financement illégal de sa campagne électorale pour la mairie new-yorkaise en 2021, selon le New York Times, évoquant notamment des dons illicites du gouvernement turc. (Reportage Daniel Trotta et Kanishka Singh; version française Jean Terzian)