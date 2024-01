Etats-Unis: Le gendarme boursier autorise les fonds négociés adossés au bitcoin

Crédit photo © Reuters

par Hannah Lang et Suzanne McGee WASHINGTON/NEW YORK (Reuters) - L'autorité américaine de régulation des marchés financiers (Securities and Exchange Commission, SEC) a déclaré mercredi qu'elle approuvait le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) adossés au bitcoin, un tournant pour la principale cryptomonnaie au monde et pour le secteur dans son ensemble. Cette annonce intervient après que la SEC a fait savoir la veille que son compte sur la plateforme X (anciennement Twitter) avait été compromis pour publier un message en ce sens, créant une confusion, sans que l'impact de cet incident ne soit alors clairement établi. La SEC a approuvé les requêtes d'ETF bitcoin transmises notamment par BlackRock, Ark Investments et 21Shares, Fidelity, Invesco et VanEck, selon une note publiée sur son site internet. Certains produits pourraient être introduits en bourse dès jeudi. Après une série de scandales, cette décision devrait constituer un coup de pouce majeur pour l'industrie des cryptomonnaies, avec des produits permettant aux investisseurs institutionnels et particuliers de bénéficier d'une exposition au bitcoin sans en détenir directement. Le bitcoin a grimpé de plus de 70% ces derniers mois dans la perspective d'une telle autorisation de la SEC. (Reportage Hannah Lang à Washington et Suzanne McGee à New York, avec Chris Prentice, Douglas Gillison et Laura Matthews; version française Jean Terzian)