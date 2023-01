États-Unis: Le fondateur de FTX, Bankman-Fried, plaide non coupable de fraude

NEW YORK (Reuters) - Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a plaidé mardi non coupable d'accusations de fraude liées à la chute de la plateforme de crypto-actifs, selon une déclaration faite par son avocat devant un tribunal fédéral de Manhattan, à New York.

La date du procès a été fixée au 2 octobre prochain. Une représentante du parquet fédéral a indiqué que le procès pourrait durer quatre semaines.

Sam Bankman-Fried, qui encourt une peine allant jusqu'à 115 ans de réclusion, a été placé le 22 décembre en liberté surveillée, contre une caution de 250 millions de dollars, au domicile californien de ses parents, tous deux enseignants à l'école de droit de Stanford.

Les procureurs fédéraux de New York accusent Sam Bankman-Fried, âgé de 30 ans, d'avoir détourné des milliards de dollars via un stratagème pour utiliser des fonds de clients de FTX afin de rembourser des dettes et d'effectuer des investissements.

Sam Bankman-Fried, arrêté en décembre aux Bahamas à la demande des autorités américaines puis extradé, a reconnu par le passé des manquements dans la gestion de FTX mais qui, selon lui, ne relèvent pas du code pénal.

Deux de ses principaux associés ont plaidé coupable le mois dernier, renforçant le dossier des procureurs.

(Reportage Jack Queen et Luc Cohen, avec Jonathan Stempel; version française Jean Terzian, édité par Matthieu Protard)