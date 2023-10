Etats-Unis: Le Congrès adopte un projet de budget provisoire, évite un "shutdown"

par David Morgan, Moira Warburton et Makini Brice WASHINGTON (Reuters) - Le Congrès américain a adopté tard samedi soir un projet de loi de financement provisoire permettant d'éviter une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"). Le Sénat, à majorité démocrate, a approuvé par 88 voix contre 9 le projet de budget provisoire, envoyant le texte au président américain Joe Biden qui l'a ratifié avant 00h01 (04h01 GMT) dimanche. La Chambre des représentants avait adopté plus tôt dans la soirée le texte, qui prévoit le financement des administrations fédérales américaines jusqu'au 17 novembre, par 355 voix contre 91. "Les Américains peuvent être soulagés, il n'y aura aucune fermeture des administrations fédérales ce soir", a déclaré le chef de file de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, après le vote. Le texte fait cependant l'impasse sur une enveloppe d'aide pour l'Ukraine, à laquelle s'opposaient des élus républicains, malgré les tentatives des démocrates. Le sénateur démocrate Michael Bennett a en effet essayé de négocier un accord pour une aide supplémentaire à Kyiv en bloquant le projet de loi pendant plusieurs heures. "Bien que j'aurais préféré adopter un projet de loi avec une aide supplémentaire pour l'Ukraine, qui bénéficie d'un soutien bipartisan à la fois à la Chambre et au Sénat, il est plus facile d'aider l'Ukraine si le gouvernement est ouvert que s'il est fermé", a déclaré de son côté dans un communiqué le sénateur démocrate Chris Van Hollen. (Avec la contribution de Kanishka Singh, rédigé par Andy Sullivan; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)