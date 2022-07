États-Unis: Le bilan de la fusillade près de Chicago s'alourdit à sept morts

par Eric Cox et Brendan O'Brien

HIGHLAND PARK, Illinois (Reuters) - Le bilan de la fusillade survenue lundi à Highland Park, en banlieue de Chicago dans l'Illinois, au cours de célébrations de la fête nationale américaine, s'est alourdi à sept morts, a annoncé mardi la police, après qu'une personne a succombé à ses blessures.

L'auteur présumé de la fusillade, qui s'est procuré légalement le fusil utilisé, a préparé son attaque pendant des semaines, ont déclaré les autorités locales. Il s'est déguisé en femme pour se fondre dans la foule et fuir les lieux.

Robert E. Crimo III, âgé de 21 ans - et non de 22 ans comme indiqué initialement par la police -, voulait ainsi masquer son identité et les tatouages qu'il porte sur son visage, a indiqué un porte-parole du bureau du shérif du comté de Lake.

"Il s'est mêlé aux personnes qui couraient partout, presque comme si il était aussi un spectateur innocent", a déclaré Chris Covelli lors d'un point de presse, ajoutant que le suspect avait préparé l'attaque pendant des semaines.

Robert E. Crimo III a alors pris la fuite vers le domicile de sa mère, dont il a emprunté la voiture. Il a été appréhendé par les autorités à bord de ce véhicule dans les heures ayant suivi la fusillade.

Les autorités ont dit ne pas connaître pour l'heure le motif de l'attaque dans ce quartier où réside une importante communauté juive. Rien n'indique pour l'heure qu'il s'agisse d'un acte antisémite ou raciste, ont déclaré des représentants.

Après avoir fait feu à plus de 70 reprises depuis un toit, Robert E. Crimo III a laissé sur les lieux le puissant fusil utilisé. Des armes supplémentaires ont été retrouvées à son domicile.

(Reportage Eric Cox, avec Brendan O'Brien à Chicago, Jonathan Allen à New York et Doina Chiacu à Washington; version française Jean Terzian, édité par Nicolas Delame)