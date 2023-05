États-Unis : La valeur des équipements fournis à l'Ukraine surestimée après une erreur comptable

par Mike Stone WASHINGTON (Reuters) - Le Pentagone a surestimé la valeur des équipements envoyés par les Etats-Unis à l'Ukraine à hauteur de 3 milliards de dollars, ont déclaré jeudi un conseiller au Sénat et un responsable de la défense. Deux hauts responsables de la défense américaine ont déclaré jeudi que la valeur d'équipements provenant des stocks américains et envoyés à l'Ukraine avait été surévaluée. "Nous avons découvert des incohérences dans l'estimation de la valeur des équipements fournis" à l'Ukraine, a déclaré à Reuters l'un des responsables. Le Congrès a été prévenu jeudi des ajustements comptables, ont indiqué les sources. Le responsable a également déclaré qu'il était possible que le montant de la surestimation des équipements augmente, alors que le Pentagone procède à un examen approfondi de la question. (Reportage Mike Stone; version française Camille Raynaud)