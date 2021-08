Etats-Unis: La tempête Henri s'affaiblit, des pluies diluviennes attendues

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - L'ouragan Henri s'est affaibli en dépression tropicale dans la nuit de dimanche à lundi, mais de fortes pluies sont attendues sur le nord-est des Etats-Unis dans la nuit de lundi à mardi.

Le National Weather Service américain a indiqué que des précipitations étaient attendues la nuit prochaine dans la ville de New York, le nord du New-Jersey, le nord-est de la Pennsylvanie, le sud de l'Etat de New York et le sud de la Nouvelle-Angleterre.

Dimanche après-midi, plus de 82.000 foyers du sud de la Nouvelle-Angleterre étaient privés d'électricité, selon PowerOutage. US, qui collecte les données des fournisseurs d'électricité.

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche avoir approuvé des mesures d'urgences pour apporter de l'aide dans le Rhode Island, le Connecticut et à New York si nécessaire.

"Bien que les habitants de la Nouvelle-Angleterre aient l'habitude de faire face à des conditions météorologiques difficiles, cette tempête pourrait avoir de lourdes conséquences dans toute la région, avec des inondations importantes et des coupures de courant qui pourraient toucher des centaines de milliers de personnes", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

(Peter Szekely et Brad Brooks avec Susan Heavey; version française Camille Raynaud)