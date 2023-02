Etats-Unis : La production industrielle s'est stabilisée en janvier

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La production industrielle aux Etats-Unis est restée inchangée en janvier, montrent les statistiques officielles publiées mercredi. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une progression de 0,5%. La production s'était contractée de 1,0% en décembre (chiffre révisé de -0,7%). La production manufacturière, elle, a avancé de 1,0% contre une hausse attendue de 0,8% et après une contraction de 1,8% en décembre (chiffre révisé de -1,3%). (Reportage Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)