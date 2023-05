États-Unis: La prochaine décision de la Fed sur ses taux reste incertaine

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a déclaré vendredi que la nécessité pour la banque centrale de relever davantage ses taux d'intérêt n'était pas évidente, alors que l'impact des hausses précédentes et du resserrement des conditions de crédit reste incertain. S'exprimant lors d'une conférence de la Fed à Washington, Jerome Powell a réaffirmé que l'institution prendrait ses décisions "réunion par réunion" mais il a également souligné qu'après une année de hausses de taux rapides, elle "peut se permettre d'examiner les données et l'évolution des perspectives pour dresser des évaluations prudentes". "Nous sommes confrontés à des incertitudes concernant les effets retardés de notre resserrement monétaire et l'ampleur du resserrement du crédit après les récentes tensions bancaires", a-t-il dit. "Aujourd'hui, nos orientations se limitent donc à identifier les facteurs que nous surveillerons pour évaluer dans quelle mesure un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié pour ramener l'inflation à 2%." Jerome Powell a ajouté qu'aucune décision n'avait été prise en amont de la réunion des 13 et 14 juin. (Howard Schneider, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)