États-Unis: La popularité de Biden au plus bas après la prise de Kaboul par les taliban

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La cote de popularité du président américain, Joe Biden, a chuté de sept points de pourcentage et atteint son niveau le plus bas à ce jour après la prise de contrôle de l'Afghanistan par les taliban, selon un sondage Reuters/Ipsos.

Le sondage d'opinion réalisé lundi montre que seuls 46% des Américains étaient satisfaits de leur président, le taux le plus bas enregistré depuis que Joe Biden a pris ses fonctions en janvier.

La popularité de Joe Biden a chuté lorsque les taliban se sont emparés de Kaboul, la capitale afghane, effaçant deux décennies de présence militaire américaine dans le pays.

(Chris Kahn; version française Camille Raynaud)