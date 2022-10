États-Unis: La police de New York redoute des actions d'extrémistes avec les élections de mi-mandat, selon les médias

NEW YORK (Reuters) - Le département de police de New York a appelé à une "vigilance renforcée" à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, avertissant que des extrémistes pourraient prendre pour cible des événements politiques et des bureaux de vote, selon les médias.

Les personnes travaillant pour les élections, les participants à des meetings et les candidats aux élections sont exposés à un risque accru d'attaques à l'approche des élections prévues le mois prochain, selon une note interne publiée jeudi par le département de la police de New York et que les chaînes ABC et CNN ont pu consulter.

La note attire l'attention sur le risque d'attaques ou de menaces, même si la police n'a connaissance à ce stade d'aucune menace précise.

En juillet dernier, un homme a tenté de porter un coup de couteau au candidat républicain au poste de gouverneur de l'État de New York, Lee Zeldin.

(Reportage Tyler Clifford, version française Matthieu Protard)