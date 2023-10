Etats-Unis : La Maison blanche demande 106 milliards de dollars au Congrès pour l'Ukraine et Israël

WASHINGTON (Reuters) - La Maison blanche a demandé vendredi au Congrès d'accorder près de 106 milliards de dollars (100 milliards d'euros) pour financer des projets ambitieux pour l'Ukraine, Israël et la sécurité des frontières américaines, sans proposer de stratégie pour sécuriser ces fonds alors que le Congrès fait face à une importante crise politique. La demande de financement du président américain Joe Biden intervient quelques jours après sa visite en Israël, où il s'est engagé à être solidaire alors que le pays bombarde Gaza à la suite d'une attaque menée par des militants du Hamas qui a fait 1.400 morts dans le sud de l'Israël. En regroupant les fonds destinés à Israël avec ceux destinés à l'Ukraine, à la sécurité des frontières, à l'aide aux réfugiés, aux mesures pour contrer la Chine et à d'autres priorités vivement débattues, Joe Biden espère avoir créé un projet de loi sur les dépenses de sécurité nationale en mesure d'être adopté avec le soutien de la Chambre des représentants en proie au chaos. La Chambre, à majorité républicaine, est sans chef depuis plus de deux semaines. Certains législateurs républicains se montrent sceptiques quant à la nécessité d'aider l'effort de guerre ukrainien et menacent d'interrompre les services gouvernementaux pour mettre un terme aux dépenses budgétaires alimentées par la dette. "Le monde nous regarde et le peuple américain attend à juste titre de ses dirigeants qu'ils s'unissent et respectent ces priorités", a déclaré Shalanda Young, directrice du budget de Joe Biden, dans une lettre adressée à Patrick McHenry, président en exercice de la Chambre des représentants. Quelque 14,3 milliards de dollars du financement pour l'année fiscale 2024 seraient consacrés à Israël, en grande partie pour soutenir les systèmes de défense antiaérienne et antimissile. Biden souhaite également consacrer plus de 9 milliards de dollars à l'aide humanitaire, notamment en Israël et à Gaza. 61,4 milliards de dollars seraient destinés à l'Ukraine. (Reportage de Trevor Hunnicutt, Jarrett Renshaw et Doina Chiacu; version française Victor Goury-Laffont, édité par Zhifan Liu)