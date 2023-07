Etats-Unis : La Fed relève ses taux de 25 points de base, comme prévu

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme attendu, annoncé mercredi le relèvement de l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50%, le niveau le plus élevé depuis 16 ans, citant une inflation toujours importante. Cette décision a été prise à l'unanimité, a indiqué la banque centrale américaine dans un communiqué publié à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire. Il s'agit de la onzième hausse du loyer de l'argent aux Etats-Unis depuis mars 2022. Une pause a été observée en juin et la Fed a laissé la porte entrouverte à d'autres augmentations du coût du crédit. "Le FOMC (Federal Open Market Committee) continuera d'évaluer des informations supplémentaires et leurs implications pour la politique monétaire", écrit la Fed. Le président de la Fed, Jerome Powell, doit commenter les décisions et les prévisions du FOMC au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT. (Reportage Howard Schneider; version française Claude Chendjou, édité par Jean Terzian)