Etats-Unis: La Fed pourrait devoir relever ses taux plus tôt que prévu

WASHINGTON (Reuters) - Les décideurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont estimé lors de leur réunion du mois dernier que le marché de l'emploi aux Etats-Unis était "très tendu" et que la banque centrale pourrait devoir non seulement relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu, mais aussi réduire son bilan pour maîtriser une inflation élevée.

Le compte rendu de la réunion de décembre, publié mercredi, a apporté plus de précisions sur le virage de la Fed le mois dernier vers une politique monétaire plus offensive.

Les décideurs ont décidé d'accélérer la fin des mesures de soutien déployées par la banque centrale américaine pour compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.

Ils ont en outre publié des prévisions anticipant trois hausses de taux d'un quart de point cette année.

Le compte rendu a montré que la Fed ne s'est pas contentée de débattre d'une première hausse des taux, mais qu'elle a également décidé d'utiliser un deuxième levier pour freiner l'inflation en lui permettant de réduire ses achats de bons du Trésor et de prêts immobiliers titrisés.

"Les décideurs ont généralement relevé (...) qu'il pourrait devenir justifié d'augmenter le taux des fonds fédéraux ("fed funds") plus tôt ou à un rythme plus rapide que ce que les décideurs avaient prévu auparavant. Certains directeurs ont également noté qu'il pourrait être approprié de commencer à réduire la taille du bilan de la Réserve fédérale relativement rapidement après avoir commencé à augmenter le taux des fonds fédéraux", lit-on dans le compte rendu.

La réunion de décembre s'est tenue sur fond de nouvelle hausse des nouveaux cas de contamination au coronavirus en raison de la propagation du variant Omicron.

(Reportage Howard Schneider, version française Matthieu Protard)