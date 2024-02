États-Unis : La Fed peut se montrer "prudente" pour baisser les taux, dit Powell

Crédit photo © Reuters

par Howard Schneider WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale (Fed) peut se montrer "prudente" en décidant du moment où elle baissera les taux d'intérêt, alors que la solidité de l'économie permet aux banquiers centraux de disposer de temps pour avoir la certitude que l'inflation va continuer de baisser, a déclaré le président de la banque centrale américaine dans un entretien diffusé dimanche soir par CBS. "La chose prudente à faire (...) est juste de se laisser le temps de voir si les données confirment que l'inflation descend vers les 2% de manière durable", a dit Jerome Powell dans l'émission '60 Minutes'. "Nous voulons approcher cette question avec prudence", a-t-il ajouté, répétant par ailleurs des commentaires effectués mercredi en conférence de presse à la suite de la publication du communiqué de la Fed, qui a laissé ses taux inchangés pour la quatrième réunion consécutive. Jerome Powell a indiqué que des tensions moins fortes sur le marché du travail pourraient inciter la Fed à agir plus rapidement, alors que des données montrant que l'inflation a cessé de décliner pourraient avoir pour conséquence de reporter une baisse des taux. "Nous devons poser le risque d'agir trop vite (...) ou trop tard", a-t-il dit, soulignant que les responsables de la Fed pensaient que "l'économie est dans une bonne situation". Cet entretien a été enregistré le 1er février, soit à la veille du rapport mensuel sur l'emploi qui a montré une hausse plus forte qu'attendu des salaires et des postes - un élément à même d'inciter à attendre davantage avant de diminuer les taux. (Reportage Howard Schneider; version française Jean Terzian)