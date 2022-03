Etats-Unis : La Fed doit agir "rapidement" et, si nécessaire, de manière plus offensive, dit Powell

par Ann Saphir

(Reuters) - La Réserve fédérale (Fed) américaine doit agir "rapidement" pour maîtriser une inflation trop élevée et elle pourrait, si la situation l'exige, recourir à des hausses de taux d'intérêt plus importantes qu'habituellement, a déclaré lundi son président Jerome Powell.

"Le marché du travail est véritablement solide et l'inflation beaucoup trop élevée", a-t-il dit dans une déclaration préparée en vue de son intervention devant la National Association of Business Economics (NABE).

"Il est évident qu'il est nécessaire d'agir rapidement pour ramener la stratégie de la politique monétaire à un niveau plus neutre, puis de passer à des niveaux plus restrictifs si nécessaire afin de rétablir la stabilité des prix", a-t-il ajouté.

"Si nous concluons qu'il est approprié d'agir de manière plus agressive en augmentant le taux des 'fed funds' de plus de 25 points de base lors d'une réunion, ou des réunions, nous le ferons", a-t-il également indiqué.

La Réserve fédérale a relevé la semaine dernière d'un quart de point son principal taux directeur et esquissé une stratégie offensive de resserrement de sa politique monétaire cette année et l'an prochain face à l'accélération de l'inflation et aux risques liés à la guerre en Ukraine.

La plupart des décideurs de la Fed considèrent que le niveau "neutre" des "fed funds" se situe entre 2,25% et 2,5%.

Sur les marchés, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans a accentué ses gains après les propos de Jerome Powell et prenait 13,3 points à 2,2806% à 17h00 GMT.

(Reportage Ann Saphir and Lindsay Dunsmuir; version française Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)