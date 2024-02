Etats-Unis : La dynamique des prix à la consommation revue en baisse en décembre

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins qu'annoncé initialement en décembre, selon des données révisées publiées vendredi par le Bureau des statistiques du travail (BLS), au sein du département du Travail. L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2% sur un mois en décembre au lieu de 0,3% indiqué le mois dernier, mais les données de novembre ont été revues à la hausse et montrent que le CPI a augmenté de 0,2%, au lieu de 0,1% estimé précédemment. Les données ont été révisées pour prendre en compte l'impact des variations saisonnières. La révision du CPI aura un impact sur l'indice des prix à la consommation PCE, l'indicateur utilisé par la Réserve fédérale pour déterminer si l'inflation est à sa cible de 2% ou non. En excluant les composantes volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'IPC a progressé de 0,3% en décembre, en ligne avec sa première estimation. Le CPI sous-jacent a augmenté de 3,9% sur un an en décembre, l'indice des prix PCE sous-jacent ayant augmenté de 0,2% sur un mois et de 2,9% en glissement annuel en décembre. (Rédaction Lucia Mutikani, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)