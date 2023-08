Etats-Unis : La croissance du PIB US au second trimestre revue en baisse

WASHINGTON (Reuters) - La croissance économique américaine a été révisée à la baisse au deuxième trimestre, mais la dynamique semble s'être accélérée au début du troisième trimestre, le marché de l'emploi étant tendu et soutenant les dépenses de consommation. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,1% au cours du dernier trimestre en rythme annualisé, a déclaré le gouvernement mercredi dans sa deuxième estimation du PIB pour la période avril-juin. Ce chiffre a été révisé à la baisse par rapport au rythme de 2,4% enregistré le mois dernier. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que le PIB du deuxième trimestre ne soit pas révisé. Cette révision reflète la baisse des investissements sur les stocks ainsi que des dépenses des entreprises en équipements et en produits de propriété intellectuelle. (Reportage Lucia Mutikani, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)