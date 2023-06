Etats-Unis : La croissance dans le secteur des services a ralenti en mai

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a ralenti en mai, les nouvelles commandes ayant diminué, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi. L'indice ISM des services est ressorti en baisse à 50,3 contre 51,9 le mois précédent, tandis que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 52,2. La composante des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services est passée de 56,1 à 52,9, tandis que le sous-indice des prix acquittés a reculé de 59,6 à 56,2. Le refroidissement de la demande a également entraîné un ralentissement des prix dans le secteur, ce qui devrait être perçu comme une bonne nouvelle pour les responsables de la Réserve Federale, qui tentent de ramener l'inflation à son objectif de 2%. La mesure de l'emploi est passée pour sa part de 50,8 à 49,2. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)