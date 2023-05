États-Unis: La croissance au T1 révisée en hausse à 1,3% annualisé

WASHINGTON (Reuters) - La croissance de l'économie américaine au premier trimestre a été revue à la hausse et montre désormais un ralentissement un peu moins prononcé par rapport aux trois mois précédents. Le PIB a augmenté de 1,3% en rythme annualisé, montre jeudi la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée par le département du Commerce, contre +1,1% en première estimation. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un chiffre inchangé. Sur le trimestre allant d'octobre à décembre, la croissance américaine avait été de 2,6%. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)